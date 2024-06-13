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Китай

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МИД КНР: Китай выразил соболезнования в связи с гибелью вице-президента Малави

Пекин, 12 июня /Синьхуа/ -- Китай выражает глубокую скорбь по погибшему вице-президенту Малави Саулосу Чилиме и другим жертвам в результате произошедшей на днях авиакатастрофы, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на очередной пресс-конференции.

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