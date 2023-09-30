Посол РФ в Вашингтоне призвал США обеспечить равный доступ на саммит АТЭС

Россия призывает США обеспечить равный доступ всем делегация на саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов 30 сентября, сообщила пресс-служба посольства.
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