Грех, любовь и колдовство: что мы знаем об интимной жизни на Древней Руси

Предлагаем вам отправиться в прошлое и узнать, как там с любовью и сексом дела обстояли. фото: vk.com Как воспринимали любовь и признавались в любви? Как заключали браки? Почему к XV веку считали, что женщина — главное зло? И почему любовную страсть описывали как жалость? Книга «Интимная Русь» — путеводитель по интимной жизни на Руси, такой сложной и запутанной, но родной и близкой.