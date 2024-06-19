Компенсация добычи не работает: почему РФ не подчиняется квотам ОПЕК+

Стратегия России в рамках группы ОПЕК+ стала весьма двойственной. Представители Москвы в картеле всегда поддерживают инициативы объединения стран-экспортеров, однако реальность показывает обратные тенденции.
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