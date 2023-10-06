Как и сколько варить яйца в мешочек

Отварные яйца кажутся невероятно простым блюдом, которое умеют готовить даже дети. Но если разобраться, стадий готовности яйца существует несколько и от того, какой результат вы хотите получить, зависит и время варки.
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