В Свердловской области женщина обвинила соседа в педофилии

Свердловский областной суд рассмотрит уголовное дело инженера из Екатеринбурга Алексея, которому грозит пожизненный срок по обвинению в педофилии (пункт «б» части 5 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера).
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