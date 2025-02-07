В Киеве хотят повлиять на Трампа через Церковь – на молитвенный завтрак отправлен внушительный десант

The New York Times пишет, что ради сохранения американской помощи при Трампе украинские власти начали активную лоббистскую деятельность среди союзников нынешнего президента — консервативных правохристианских организаций евангелического толка.
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