 Каждую неделю более 20% учащихся в Молдове становятся жертвами издевательств

Около 21% учащихся 5-12-х классов школ по всей стране еженедельно становятся жертвами буллинга, а около 40% сталкиваются с такими ситуациями реже, говорится в исследовании, проведенном Альянсом НПО, действующих в области социальной защиты детей и семьи (APSCF), в период с января по июнь 2023 года.