🚰 Без аварий и всегда с водой. К Евпатории тянут усиленные трубы для подачи воды в дома Водопровод обеспечивает водой Евпаторию, а также посёлки Заозёрное, Мирный и Новоозёрное.
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🚰 Без аварий и всегда с водой. К Евпатории тянут усиленные трубы для подачи воды в дома Водопровод обеспечивает водой Евпаторию, а также посёлки Заозёрное, Мирный и Новоозёрное.