Роскачество напомнило о штрафе за езду на летней резине в зимний период

С сентября 2023 года езда на летней резине зимой признана нарушением, за которое грозит штраф. Об этом напомнил замдиректора департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков, сообщает RT.
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