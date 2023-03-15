Киев предупредили о катастрофе в Артёмовске

Окружение группировки ВСУ в Артемовске приведет к разрушительным последствиям для руководства Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским в Донбассе и Запорожье, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.