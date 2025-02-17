Женская инфибуляция: Почему эта практика угрожает здоровью и свободе женщин?

Женская инфибуляция, также известная как калечащие операции на женских половых органах, представляет собой ритуальное частичное или полное удаление внешних женских гениталий без медицинской необходимости.
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