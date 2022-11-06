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    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Евгения Медведева: «С Федотовым мне комфортно по росту, скорости, умениям. Самое главное, что мы с ним уважаем друг друга, как люди»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась впечатлениями от выступлений в паре с актером Федором Федотовым в шоу «Ледниковый период».

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