Политика Сегодня

1 181 подписчик

Американский ветеран призвал наемников отказаться от участия в боевых действиях на стороне ВСУ

Американский ветеран призвал наемников отказаться от участия в боевых действиях на стороне ВСУ

Американский военный Ноктис Дрейвен обратился к ветеранам и призвал их отказаться от участия в Украинском конфликте на стороне «иностранного легиона» ВСУ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх