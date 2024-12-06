Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Marina Bubon
    Своих пусть водит с любыми симптомами. Диплом купила?Педиатр Сергеева:...
  • Eduard
    Да её подкупили или запугали.Она говорила нормальные вещи,что случилось?"Коричневые грехи...
  • Evgenija Palette
    Тоже заметила...  И "иноземцы"...  И "южане" И "приезжие"   вместо одного единственного слова "МИГРАНТ", в котором, к...В Петербурге на "...

Госдума проиндексирует пенсии на 7,3% с выплатой в декабре

Госдума проиндексирует пенсии на 7,3% с выплатой в декабре

Депутаты Государственной Думы приняли решение о досрочной выплате проиндексированных на 7,3% пенсий работающим и неработающим пенсионерам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Нищенские пенсии и нищенское индексирование, инфляция ого-ого,цены,платежи подс кончили,а индексация мизер.
Ответить
14 час.
ВВ
Василий Васильев
Это большое дело - на месяц вперед начать индексацию пенсий. Правда сам уровень индексации 7,3% напоминает не желание Власти РЕАЛЬНО помочь пенсионерам, а просто заранее &quot;кинуть им косточку&quot;, чтобы не возмущались накануне Нового года. Позорище, конечно, ведь изначально индексация пенсий рассматривалась действие компенсирующее инфляцию в опережающем порядке. ОБ этом говорили ранее и в Думе и сам Президент. Но сегодня эта индексация даже не компенсирует УЖЕ имеющуюся инфляцию. Об опережающем характере индексации теперь уже молчат и в Думе и наш Президент.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх