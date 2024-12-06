Депутаты Государственной Думы приняли решение о досрочной выплате проиндексированных на 7,3% пенсий работающим и неработающим пенсионерам.
Госдума проиндексирует пенсии на 7,3% с выплатой в декабре
Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Нищенские пенсии и нищенское индексирование, инфляция ого-ого,цены,платежи подс кончили,а индексация мизер.
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14 час.
ВВ
Василий Васильев
Это большое дело - на месяц вперед начать индексацию пенсий. Правда сам уровень индексации 7,3% напоминает не желание Власти РЕАЛЬНО помочь пенсионерам, а просто заранее "кинуть им косточку", чтобы не возмущались накануне Нового года. Позорище, конечно, ведь изначально индексация пенсий рассматривалась действие компенсирующее инфляцию в опережающем порядке. ОБ этом говорили ранее и в Думе и сам Президент. Но сегодня эта индексация даже не компенсирует УЖЕ имеющуюся инфляцию. Об опережающем характере индексации теперь уже молчат и в Думе и наш Президент.
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14 час.
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