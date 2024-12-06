Госдума проиндексирует пенсии на 7,3% с выплатой в декабре

ВВ

Василий Васильев

Это большое дело - на месяц вперед начать индексацию пенсий. Правда сам уровень индексации 7,3% напоминает не желание Власти РЕАЛЬНО помочь пенсионерам, а просто заранее "кинуть им косточку", чтобы не возмущались накануне Нового года. Позорище, конечно, ведь изначально индексация пенсий рассматривалась действие компенсирующее инфляцию в опережающем порядке. ОБ этом говорили ранее и в Думе и сам Президент. Но сегодня эта индексация даже не компенсирует УЖЕ имеющуюся инфляцию. Об опережающем характере индексации теперь уже молчат и в Думе и наш Президент.