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«Химки» об уходе Ламкеля Зе: «Его агенты решили еще раз заработать, наверное»

Роман Терюшков прокомментировал отъезд Дидье Ламкеля Зе из «Химок». Член наблюдательного совета подмосковного клуба высказался после того, как камерунский форвард решил расторгнуть контракт.

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