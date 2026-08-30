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Регионы России

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Аэропорт Сочи временно приостановил обслуживание рейсов из-за угрозы беспилотников

Аэропорт Сочи временно приостановил обслуживание рейсов из-за угрозы беспилотников

Международный аэропорт Сочи 30 августа экстренно приостановил обслуживание воздушных судов из-за объявленной угрозы атак беспилотных летательных аппаратов в Сочи и ряде других муниципалитетов Краснодарского края.

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