Назван срок заселения нового города на Арабатской стрелке

Заселение нового города на Арабатской стрелке начнется в 2025 году. К настоящему моменту почти все коммуникации уже проложены, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
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