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КДК рассмотрит критические слова Тихонова в адрес женщины-арбитра

КДК рассмотрит критические слова Тихонова в адрес женщины-арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит слова главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова, сказанные им после проигранного матча 28-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (3:0) в адрес главного арбитра встречи Веры Опейкиной.

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