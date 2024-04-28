КДК рассмотрит критические слова Тихонова в адрес женщины-арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит слова главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова, сказанные им после проигранного матча 28-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (3:0) в адрес главного арбитра встречи Веры Опейкиной.
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