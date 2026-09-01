С 1 сентября в России заработали новые правила защиты прав потребителей

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин С 1 сентября в России изменился перечень товаров, на период ремонта которых покупатель не может потребовать бесплатную замену.
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