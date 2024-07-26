Расходы россиян на домашнее питание снизились до пятилетнего минимума

У менее обеспеченных доля таких затрат в семейном бюджете выше, чем у людей с более высоким доходом Россияне по итогам прошлого года сократили траты на домашнее питание до 33,2% от общих трат семей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.