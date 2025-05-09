Путин отказался поздравлять Трампа с годовщиной Победы

Игорь Василевский

Это хитлер работал на пиндоса. Вся экономика бесноватого - вся тяжелая и нефтехимическая промышленность были профинансированы пиндосами. Ни одна бомба за время войны специально не упала на эти предприятия! Более половины Гсм шли от амеров, этих псевдопобедителей, через испанию и португалию. Да САСШ поставляли по ленд-лизу много что - десятую часть продуктов- крайне необходимых фронту и тылу, десятую часть самолетов, автомобили высокой проходимости, НО!!! СССР зашиб бы нацика и без них, что и случилось. С большими, правда, потерями. Да и открыли "союзники" второй фронт только после того, как мы освободили свою национальную территорию. Побоялись, что заберем себе всю Европу.