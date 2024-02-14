Певец Игорь Николаев опубликовал редкое фото жены и подросшей дочери

Певец, композитор Игорь Николаев обратился к жене и дочери на фоне слухов о разводе. Народный артист России публично признался им в любви и поделился в соцсетях редким фото Юлии Проскуряковой с восьмилетней Вероникой.
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