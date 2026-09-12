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Царьград

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Окопы не терпят пустоты: Как выглядит настоящий рынок пехоты для чужой войны

Окопы не терпят пустоты: Как выглядит настоящий рынок пехоты для чужой войны

В последние годы нам объясняли, что война будущего – это дрон, спутник и искусственный интеллект, а человек на передовой скоро станет лишней деталью.

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