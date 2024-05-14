Глава Госдепа США Блинкен встретится на Украине с Зеленским, Шмыгалем и Кулебой

Прибывший на Украину руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой внешнеполитического ведомства бывшей советской республики Дмитрием Кулебой.
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