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Мировое обозрение

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Ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили в группировку войск «Запад»

Ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили в группировку войск «Запад»

Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского доставлен в расположение подразделений группировки российских войск «Запад» и в полевой госпиталь.

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