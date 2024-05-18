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Генеральный менеджер НБА: «Бронни очень хорошо справился с давлением и вниманием во время драфт-комбайна»

Слова анонимного управленца привел драфт-эксперт ESPN Джонатан Гивони. «Бронни очень хорошо справился с давлением и вниманием во время драфт-комбайна в Чикаго.

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