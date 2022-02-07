Российская авиакомпания вывезла в Канаду более 300 собак и кошек, брошенных в Афганистане их бежавшими хозяевами

В канадском Ванкувере успешно завершена беспрецедентная спецоперация – сюда из Афганистана доставлены более трех сотен собак и кошек, брошенных своими хозяевами во время бегства от новых властей страны в лице запрещенного в России «Талибана».
В канадском Ванкувере успешно завершена беспрецедентная спецоперация – сюда из Афганистана доставлены более трех сотен собак и кошек, брошенных своими хозяевами во время бегства от новых властей страны в лице запрещенного в России «Талибана».
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