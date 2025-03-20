Канада инвестировала $7,6 млн в развитие квантовых сенсоров для промышленного внедрения

Научно-инженерный исследовательский совет Канады (NSERC) и Национальный исследовательский совет (NRC) объявили о совместном финансировании шести проектов в области квантовых сенсоров на сумму более 11 млн канадских долларов (около $7,6 млн).
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