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Год со дня теракта. Открытие мемориала в память о 145 людях, навсегда оставшихся в «Крокусе»

Год со дня теракта. Открытие мемориала в память о 145 людях, навсегда оставшихся в «Крокусе»

Год назад, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» случилась страшная трагедия. Несколько вооруженных человек ворвались в концертный зал и открыли огонь.

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