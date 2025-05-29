Объем инвестиций в охрану окружающей среды увеличился до 13,6 миллиардов рублей В 2030 году Петербург выйдет на 100 процентов очистки сточных вод, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
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