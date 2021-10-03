Наконец-то названо имя подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае

МВД Оренбургской области наконец-то сумело установить предполагаемого убийцу трех девушек медицинского колледжа в городе Гай, которые приехали на обучение из Башкирии.
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