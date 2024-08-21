Kyiv Independent: осенью Украина начнет готовить почву для переговоров с РФ

В ближайшие месяцы украинские власти намерены начать подготовку к возможным переговорам с Россией. Об этом со ссылкой на источники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает газета Kyiv Independent.
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