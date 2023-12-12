Когда подешевеют яйца, рассказали в Совете Федерации

Елена Верия

ЯЙЦА «Экспонатом» называют Яйца от курицы… Раньше люди покупали, А теперь любуются. В магазине их цена Больно так «кусается»... Фаберже б сошел с ума От цены на яйца. Бизнес «бьет» по кошелькам, Населенье нервное… Куры шепчут петухам: «Вот! Миллионеры мы!» От «яичной лихорадки» Люди удивляются… Производят где хохлатки «Золотые яйца»?