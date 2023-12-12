Когда подешевеют яйца, рассказали в Совете ФедерацииЦены на яйца в России могут стать ниже весной 2024 года.
Когда подешевеют яйца, рассказали в Совете Федерации
Комментарии
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Елена Верия
ЯЙЦА «Экспонатом» называют Яйца от курицы… Раньше люди покупали, А теперь любуются. В магазине их цена Больно так «кусается»... Фаберже б сошел с ума От цены на яйца. Бизнес «бьет» по кошелькам, Населенье нервное… Куры шепчут петухам: «Вот! Миллионеры мы!» От «яичной лихорадки» Люди удивляются… Производят где хохлатки «Золотые яйца»?
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14 час.
Надежда Белугина
По-моему, каждый год зимой цена на яйца повышается, а весной падает. Кто-то раскручивает тему, а слабонервные паникуют, повышая паникой цену.
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4 час.
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