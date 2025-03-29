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АР: украинские аналитики спрогнозировали наступление ВС РФ в ближайшие недели

АР: украинские аналитики спрогнозировали наступление ВС РФ в ближайшие недели

Российские войска готовятся начать новое наступление в ближайшие недели, чтобы максимально усилить давление на Украину и укрепить переговорную позицию Кремля на переговорах о прекращении огня, пишет Associasted Press (AP) со ссылкой на украинских правительственных и военных аналитиков.

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