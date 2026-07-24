Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 146 подписчиков

Начальники тюрем и СИЗО получат нотариальные полномочия

Начальники тюрем и СИЗО получат нотариальные полномочия

Совет Федерации одобрил поправки в законодательство РФ, касающиеся уточнения положений о нотариате. Как пояснил зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Максим Кавджарадзе, изменениями уточняется, кто может удостоверять доверенности лиц, находящихся под стражей или в местах лишения свободы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии