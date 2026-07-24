Начальники тюрем и СИЗО получат нотариальные полномочия

Совет Федерации одобрил поправки в законодательство РФ, касающиеся уточнения положений о нотариате. Как пояснил зампред Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Максим Кавджарадзе, изменениями уточняется, кто может удостоверять доверенности лиц, находящихся под стражей или в местах лишения свободы.
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