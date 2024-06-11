Адвокат генерала Попова назвал отправку на СВО шансом приостановить дело

Расследование дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова возможно приостановить в случае его отправки в зону военной операции на Украине, рассказал ТАСС адвокат Сергей Буйновский.
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