Ассоциация торговых сетей выступила против легализации онлайн-продаж алкоголя

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, в которую входят крупнейшие торговые сети) выступила против легализации онлайн-продаж алкоголя, пишет РБК со ссылкой на письмо ассоциации, направленное замглавы Минпромторга Виктору Евтухову.
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