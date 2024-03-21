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Как появились и развиваются pet-friendly-рестораны в Москве

Как появились и развиваются pet-friendly-рестораны в Москве

Как pet-friendly-философия стала модной, зачем она нужна ресторанам и в каких заведениях столицы рады гостям с четвероногими друзьями, рассказывает Елена Крупина, руководитель департамента маркетинга компании «Валта Пет Продактс» и партнер фестиваля Gastreet International Restaurant Show.

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