Как появились и развиваются pet-friendly-рестораны в Москве

Как pet-friendly-философия стала модной, зачем она нужна ресторанам и в каких заведениях столицы рады гостям с четвероногими друзьями, рассказывает Елена Крупина, руководитель департамента маркетинга компании «Валта Пет Продактс» и партнер фестиваля Gastreet International Restaurant Show.