Соскин: власти Украины в агонии из-за полного развала фронта Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским находятся в агонии из-за полного развала фронта, который связан с «национальным предательством».
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