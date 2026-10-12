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Царьград

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Новосибирец получил 2,8 года колонии за удар ножом в поясницу

Новосибирец получил 2,8 года колонии за удар ножом в поясницу

Суд в Новосибирске приговорил местного жителя к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима за то, что он во время ночной уличной ссоры ударил знакомого ножом в поясницу, причинив тяжкий вред здоровью.

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