Подготовка к осеннему призыву: что взять с собой в армию Елена ГалицкаяС 1 октября начался осенний призыв в армию России, и многие будущие солдаты задаются вопросом, что нужно взять с собой для прохождения срочной службы.
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