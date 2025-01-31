В Приморском округе в ДТП пострадал пятилетний ребенок

Авария произошла накануне, около 20:35 на 19-м километре автодороги «подъезд к Северодвинску» от федеральной трассы М-8В Госавтоинспекции Архангельской области сообщили, что водитель автомобиля Renault Megane, мужчина 1969 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем BMW X5 под управлением водителя того же года рождения.