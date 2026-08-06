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Друзья, напоминаем, что наш МАХ-канал теперь публичный. Вы всегда найдёте его в поисковике. На данный момент в МАХ информация публикуется оперативно.