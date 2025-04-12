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Финнов обуяла военная лихорадка. Даже пожарные готовятся воевать с Россией

Финнов обуяла военная лихорадка. Даже пожарные готовятся воевать с Россией

Пожарные части на разрушенной Украине нередко становятся мишенями для противника. Спасательные службы Финляндии извлекают уроки из полученного опыта и тоже готовятся, внедряя новое оборудование и тактику.

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