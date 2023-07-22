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Минобороны РФ: армия России продолжит целенаправленно уничтожать иностранных наемников на Украине

Минобороны РФ: армия России продолжит целенаправленно уничтожать иностранных наемников на Украине

Российская армия продолжит целенаправленно ликвидировать иностранных наемников на Украине. С соответствующим заявлением выступило отечественное министерство обороны.

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