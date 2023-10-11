Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Секс до… и после» 18+Режиссер: Дарья Мороз. В ролях: Дарья Мороз, Вячеслав Чепурченко. Гоша Куценко, Ангелина Пахомова, Игорь Миркурбанов, Анна Снаткина, Ян Цапник, Олег Гаас, Евгения ДмитриеваВ баре «Лед» знакомятся, назначают друг другу свидания и обсуждают свои отношения разные пары.
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