Не думала, что такое будет возможно в моей жизни

5МИНУТКАРаботаНе думала, что такое будет возможно в моей жизни С мужем живем 10 лет вместе, двое детей. Все было идеально у нас ним в отношениях, даже когда были ссоры со свекровью.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьоксана оксанаВ данной ситуации действительно третий ребенок совсем ни к чему(Виктория Смолкинараз он вас обзывал ,орал, это потом вернется скорей всего снова и возможно у него кто-то был ,а теперь перестал на сторону бегать и снова пытается к вам подмазаться.оксана оксанаа может и не перестал бегать,и понимает,что с тремя детьми вообще жену под себя подомнет и будет делать все ,что хочет....Vera DobryaginaВообще ничего не поняла. С пустого места не бывает обзывания и раздражения, тем более авторша тут себя прям такой белой и пушистой представила. И зарабатывает-то она, и домашняя вся, и все у неё чистые, прибранные ходят, и навстречу мужу- то она идёт во всём...Прям идеальная жена. А вот мужу, поди ж ты, чего-то не так всё. Чего-то дамочка не договаривает, мне кажется. А муж элементарно ревнует жену к её успеху на работе, мужчины вообще это с трудом переваривают. Забеременела - рожай, вот тогда всё и прояснится. Только назад уже не отмотаешь.Тамара ФроловаВот что значит привязанность, а не любовь. Привязанность всегда основана на каких-то ожиданиях от другого, на корысти. Ведь , если она любила мужа, ей бы он был дорог какой бы он ни был.Михаил_Откровенно поговорить о возникших проблемах при условии обоюдного желания восстановить прежние отношения. Может, и к семейному психологу обратиться. Ребёнка рожать.Комментировать
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