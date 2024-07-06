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Премьер Венгрии Орбан назвал Путина рациональным и продуманным человеком

Премьер Венгрии Орбан назвал Путина рациональным и продуманным человеком

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал президента Российской Федерации Владимира Путина крайне рациональным и разумным политиком, а также отметил высокий уровень мастерства ведения переговоров у российского лидера после встречи с ним.

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