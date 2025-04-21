«Тоня — лучшая тачка на районе». – на АвтоВАЗе появились поющие «Антонины»

На производстве АвтоВАЗа используется роботизированный автоматический напольный транспорт (АНТ), помогающий сотрудникам не только собирать машины Lada, но и поддерживать позитивный настрой в коллективе, о чем пишет Ростех.
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